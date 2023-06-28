Kocaeli'de Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camileri Doldurdu

Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"3 bin evladımızın bayramlıklarını alarak evlatlarımıza teslim ettik"

"Ölümlü kazalar, yaralamalı kazalar duymak istemiyoruz"

KOCAELİ - Kocaeli'de vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu. Vatandaşlarla beraber namaza katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Özellikle bayram öncesi ekonomik yoksulluğun içinde bulunan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi bir kaynak ayırdık ve bu kaynağı aktardık. Ayrıca yeni eğitim ve öksüzlerin bayram sevincini paylaşması ve yaşaması için de 3 bin evladımızın bayramlıklarını alarak yine evlatlarımıza teslim ettik" dedi.

Kurban Bayramı sabahı Kocaeli'de erken saatlerde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Dolan camilerde vatandaşlar, önce namazlarını kılıp ardından bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da İzmit Fevziye Camii'nde vatandaşlarla beraber namaza katıldı. Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan'ın imamlığında bayram namazı kılındı. Namaz sonrasında caminin dışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

"3 bin evladımızın bayramlıklarını alarak evlatlarımıza teslim ettik"

Bayramda yardımlaşmanın önemine özellikle dikkat çeken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Öncelikle mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin, İslam dünyasının ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Özellikle bayramın dünyadaki huzurun ve barışın tesis edilmesine hizmet etmesini de gönülden diliyorum. Çünkü İslam dünyasının her bir yerinde kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Gerçekten bundan da büyük bir rahatsızlık duyuyoruz ve bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu adaletsizliğin mutlaka son bulması gerekiyor. Diğer taraftan bayramlaşmayı hepimizin bildiği gibi sevinç günleri, yardımlaşma, dayanışma günleri. Aslında kurban aynı zamanda Allah'a yakınlaşma günleridir. Bu vesile özellikle ekonomik yoksulluk içinde bulunan, yetim, öksüz ve yaşlıların gözetilmesi, onların ihtiyaç ve sorunların çözülmesi fevkalade önemlidir. Kurban aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi kesilen kurbanların etlerinin de yine fakir ve yardıma muhtaç insanlarımızla paylaşılması anlamına geliyor. Bu bağlamda da bu bayram yine aynı ruhla, aynı anlayışla, dayanışmayla inşallah bayramımızı idrak edeceğiz Biz de valilik olarak bu konuyla ilgili hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle bayram öncesi ekonomik yoksulluğun içinde bulunan ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi bir kaynak ayırdık ve bu kaynağı aktardık. Ayrıca yeni eğitim ve öksüzlerin bayram sevincini paylaşması ve yaşaması için de 3 bin evladımızın bayramlıklarını alarak yine evlatlarımıza teslim ettik. Zaten milletimizin yardımlaşma dayanışmaları üst seviyede. Bu duygularla beraber inşallah bu bayramı da güzel şekilde idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ölümlü kazalar, yaralamalı kazalar duymak istemiyoruz"

Bayram tatili süresince yola çıkacak sürücüler için de bir kez daha uyarılarda bulunan Vali Yavuz, "Diğer taraftan her zaman söylüyoruz; 9 günlük tatil, uzun bir tatil. Dolayısıyla vatandaşlarımız şu anda memleketten ya da tatil beldesine dönüşler başlayacak bayram sonuna doğru. Trafik yoğunluğu çok fazla. Trafik kurallarına uymalarını, özellikle yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, aşırı sürat yapmamalarını, emniyet kemerini mutlaka takmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü maalesef üzücü kazalar oldu Kandıra yolunda üç kardeşimizi maalesef kaybettik. Ölümlü kazalar, yaralamalı kazalar duymak istemiyoruz. Üzülmek istemiyoruz. Sevinç günlerini, kavuşma günlerini, vuslat günlerini, ayrılık günlerine ve üzüntü günlerine dönüştürmeyelim. Bir kez daha yola çıkacak vatandaşlarımızı bu konuda istiyorum. Hepinizin aziz milletimizin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum" diye konuştu.