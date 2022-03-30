Kocaeli'de üzerine yük kaldırma makinesi düşen kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerine yük kaldırma makinesinin düşmesi sonucu ağır yaralanan usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'nde bulunan iş yerinde çalışan Halit İkiz (51), onarmak istediği liftin üzerine düşmesi sonucu bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İkiz, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası İkiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İkiz'in cenazesi yarın Gölcük Yazlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.