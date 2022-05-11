Kocaeli'de üzerine ağaç devrilen tır hasar gördü
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üzerine ağaç devrilen tırda hasar oluştu.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üzerine ağaç devrilen tırda hasar oluştu.
Abdi İpekçi Mahallesi'nde Muharrem K. idaresindeki 33 SA 139 plakalı tır, manevra yaptığı sırada kaldırımdaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kökünden sökülen ağaç tırın üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu ağaç tırın üzerinden kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Güncel