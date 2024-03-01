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Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Kişi Tutuklandı

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Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 61 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli'de geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 61 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-29 Şubat tarihlerinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 705 olaya müdahale etti.

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kilo 739 gram esrar, 42 kilo 57 gram eroin, 8 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram kokain, 10 bin 628 uyuşturucu hap, 546 sentetik ecza, 13 kök kenevir, 10 gram Afyon sakızı ile 1 tüfek, 5 tabanca, 16 fişek, 10 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 365 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 864 şüpheliden 61'i tutuklandı, 34'üne adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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