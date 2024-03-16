Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hükümlü yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik İzmit ilçesinde çalışma yürüttü.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 26 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.