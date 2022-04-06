Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis - Haberler

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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanıklarına 8 yıl 4 ay hapis

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu yargılanan biri kadın 2 sanık, 8 yıl 4'er ay hapis cezası ile 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu yargılanan biri kadın 2 sanık, 8 yıl 4'er ay hapis cezası ile 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık H.M. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, A.Ç. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kadın sanık A.Ç. savunmasında, tanık E.U'ya uyuşturucu verdiğini ancak karşılığında para almadığını savundu.

Hesabına yatan 400 liranın 200 lirasının borç, kalan kısmının da fuhşa aracılık yaptığı için E.U. tarafından yatırıldığını söyleyen A.Ç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

H.M. de uyuşturucu kullanıcısı olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

Tanık E.U ise H.M. ile A.Ç. aracılığıyla tanıştığını, uyuşturucu alacağını söylediğinde A.Ç'nin kendisini H.M'ye yönlendirdiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.Ç. ile H.M'nin "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası ve 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

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