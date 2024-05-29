Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Başiskele ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Konutta yapılan aramada 850 gram sentetik kannabinoid ele geçiren ekipler, şüpheli T.B.E'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Başiskele ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Konutta yapılan aramada 850 gram sentetik kannabinoid ele geçiren ekipler, şüpheli T.B.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Başiskele Kocaeli Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title