Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 167 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli N.S. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.