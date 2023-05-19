Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 1'i tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Bu kişilerden 5 tabanca, 37 fişek, 1 polis yeleği, 3 sentetik ecza, bir miktar metamfetamin ve sentetik kannabinoid ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.