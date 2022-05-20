Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı - Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı
AA - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 3 ayrı operasyonda F.D, M.A, M.O, İ.O, F.D. ve T.A. gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 1470 uyuşturucu hap, 367 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.A, M.O, İ.O. ve T.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Güncel