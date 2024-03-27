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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.D. gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, 315 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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