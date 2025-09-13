Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Çayırova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 127 gram sentetik uyuşturucu ile 17 bin 785 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çayırova'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 127 gram sentetik uyuşturucu ile 17 bin 785 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.N.A, Y.A. ve C.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.A. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
