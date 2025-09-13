Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama
Kocaeli'nin İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlıdan 9'u tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 1 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, üç ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 356 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 1 gram kokain, 118 sentetik ecza, 17 bin 785 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, M.Ş, S.D, E.G, C.Y, Y.A, B.A, A.E. ve İ.V. tutuklandı, S.N.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

