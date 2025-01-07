Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 304 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, E.D, B.K, B.Y, A.A. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.