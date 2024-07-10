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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve silahlar ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 167 gram esrar, 22 gram kokain, 15 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap, tabanca, 7 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 885 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, M.B, Y.E.Ö, N.Z. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.M. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kocaeli Güncel Haberler

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