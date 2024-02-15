Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde 223 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 175 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar E.Y, M.Ö, M.Ç, D.A. ve Ş.S.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.