Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda sentetik kannabinoid, esrar, metamfetamin ve silah ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Kartepe, Gebze ve Başiskele'de uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 266 gram sentetik kannabinoid, 55 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 1 tabanca, 133 fişek ile 950 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı haklarında adli işlem yapılarak salıverildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler S.D, Y.K.K, R.Y, H.K. ve E.G. tutuklandı.