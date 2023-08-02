Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 470 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 470 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 129 kilo 20 gram esrar, 1 kilo 272 gram metamfetamin, 1 kilo 977 gram bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 470 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon neticesinde 129 kilo 20 gram esrar, 1 kilo 272 gram metamfetamin, 1 kilo 977 gram bonzai ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir ayda yaptığı 368 operasyon ve uygulamalarda 470 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 408'i serbest bırakıldı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 42'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeleri devam eden 6 şüphelinin de adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 129 kilo 20 gram esrar, 4 kilo 964 gr eroin, 1 kilo 977 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 272 gram metamfetamin, 152 gram skunk, 3 gram kokain, 211 ecstasy, 72 sentetik ecza, 77 kök kenevir, 25 captagon hap, 9 bin 740 TL para, 4 tabanca, 248 fişek ve 10 terazi ele geçirildi. - KOCAELİ