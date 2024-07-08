Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı ve evlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 533 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.
Şüpheliler A.H, C.H, M.Ç. ve N.A'nın evlerinde yapılan aramada, 2 kilo 533 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
4 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.