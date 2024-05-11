Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ve Kartepe ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 542 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira, 30 tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.