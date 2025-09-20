Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve paralar dikkat çekti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 123 bin 765 lira, 11 bin 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen O.H.A, T.B. ve S.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.