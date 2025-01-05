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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 41 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 290 lira ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 41 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 290 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Y.M.Y, Y.E.E. ve Z.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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