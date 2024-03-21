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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 303 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 55 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A, B.K.K. ve B.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 7'si ise emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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