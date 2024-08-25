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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 47 gram esrar, 45 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 nem ölçer, 6 zaman ayarlı priz, 3 havalandırma fanı, 2 güç kaynağı, 1 basınç metre, 1 pervane, 2 nemlendirme makinesi, 3 ph metre, 3 led adaptörü, 3 led lamba, 1 havalandırma susturucusu, havalandırma boruları, sıvı gübre, düzenekte kullanılan çadır, içinde esrar kalıntıları bulunan 23 kavanoz ile 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si hakkında "TCK 191" kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen A.S, A.K. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon 3-sayfa kocaeli Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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