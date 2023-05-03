Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Gebze ve İzmit ilçelerinde durdurulan araçlarda yapılan aramada, 210 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel