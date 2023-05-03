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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Gebze ve İzmit ilçelerinde durdurulan araçlarda yapılan aramada, 210 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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