Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde yapılan aramada, 24 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve 1350 lira ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler Ö.C.K, B.Y.K. ve Y.G. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y.K. ve Y.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.