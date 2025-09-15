Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 3 kilo 946 gram esrar, 782 gram sentetik uyuşturucu ve 46 kök kenevir bitkisi bulunmaktaydı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 946 gram esrar, 782 gram sentetik uyuşturucu ve 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
