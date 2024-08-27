Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından E.D. ve F.K. gözaltına alındı. Operasyonda 121 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Derince'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, E.D. ve F.K. gözaltına alındı.
Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 121 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.