Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 836 gram bonzai, 15,5 gram metamfetamin, 3,9 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 750 lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.