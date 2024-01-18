Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı
Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, metamfetamin, eroin ve diğer uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 836 gram bonzai, 15,5 gram metamfetamin, 3,9 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, 3 cep telefonu, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 750 lira ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.