Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 199 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 199 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 199 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı 155 uygulama ve operasyonda 199 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 176'sı serbest bırakıldı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10'u tutuklandı, 6 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 224 gram metamfetamin, 1 kilo 162 gram esrar, 1 kilo 356 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kilo 149 gram skunk, 3 gram kokain, 30 ecstasy, 2 gram eroin, 9 sentetik ecza, 15 kök kenevir, 7 uyuşturucu hap, 21 bin 60 TL ve 2 terazi ele geçirildi. - KOCAELİ