Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Bin 78 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin ve 12 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kocaeli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin ve 12 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe, Gebze ve Başiskele ilçelerinde 3 farklı operasyon yürüttü, 8 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 18 bin 78 sentetik ecza, 58 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid ve 10 bin 900 TL para ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i etutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - KOCAELİ