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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
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Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 1 kilo 346 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram esrar, 4 hassas terazi, tabanca, 99 fişek, 6 gram kenevir tohumu ile muhtelif iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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