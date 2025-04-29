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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 110 gram kokain ve çok sayıda silah ile uyuşturucu ile ilgili malzemeler ele geçirildi. Bir zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Gebze'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.E.Ç gözaltına alındı.

Zanlının adres ve üst aramasında, 110 gram kokain, 3 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, 1 makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 bıçak, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 600 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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