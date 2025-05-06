Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 222 gram bonzai ele geçirilen şüpheli T.Ü. tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, şüpheli T.Ü'nün evinde yaptıkları aramada 222 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel