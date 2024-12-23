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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce İzmit ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 1 kilo 368 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç, E.Ç, A.Y, E.D. ve K.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.Z. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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