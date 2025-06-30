Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 82 Kilogram Ele Geçirildi

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Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde gerçekleştirildi.

??????? Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj ve taban kısımlarına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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