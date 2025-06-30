Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 82 Kilogram Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 82 Kilogram Ele Geçirildi
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Kocaeli'de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 82 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi ve bir şüpheli yakalandı.

??????? Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Aramada, aracın bagaj ve taban kısımlarına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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