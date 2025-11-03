Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı, 2'si Tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 383 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.A.B. ve T.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, E.Ü. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.