Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kilo Eroin ve 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'de bir otomobilde 45 kilo 750 gram eroin ile 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli görülen bir otomobil durduruldu.

Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 108 paket halinde toplam 45 kilo 750 gram eroin ve 2 paket halinde 1 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.