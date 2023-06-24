Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli'de 3 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
29 gram sentetik esrar, 18 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 30 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 bin 595 TL ile 50 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si hakkında "TCK 191" kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Y.O, Ş.K, R.Ö ve R.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.