Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 1 kilo 61 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, 9 fişek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.U, K.A. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.