Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 824 gram sentetik uyuşturucu ve 504 sentetik ecza ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Körfez ve Derince ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 1 kilo 824 gram sentetik uyuşturucu ile 504 sentetik ecza ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.C, D.B. ve Z.Y. tutuklandı, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.