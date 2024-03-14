Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Gebze'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, 3 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 200 lira ile 12 bin Suriye lirası ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.H, Y.B. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.