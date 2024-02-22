Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üstlerinde yapılan aramada, 1 kilo 568 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç, Y.A. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ö'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 4'ü emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.