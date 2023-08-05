Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İzmit ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 2 bin 85 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 247 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla yürütülen çalışmaları çerçevesinde, İzmit ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda; ismi öğrenilemeyen 3 şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalar sonucu; 2 bin 85 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 247 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ