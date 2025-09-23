Haberler

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 560 gram sentetik uyuşturucu ve 196 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Kartepe ve Körfez ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 560 gram sentetik uyuşturucu ile 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.O. ve B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
