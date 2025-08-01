Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. E.Y.K. ve A.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez ilçesinde yapılan çalışmada 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y.K. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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