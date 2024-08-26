Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 74 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adresleri ve üst aramalarında 74 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. ile F.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.