Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı, 5 Tutuklama
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda 618 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu haplar ve silahlar ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca, 5 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Ö.M, S.K, E.A, S.C.S. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.