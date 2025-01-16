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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 5 Tutuklama

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Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda 665 gram sentetik uyuşturucu ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Derince, Çayırova ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 665 gram sentetik uyuşturucu???????, 19 sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G, C.A, İ.B, E.A. ve S.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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